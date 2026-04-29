Violenta batalla campal entre adolescentes en una plaza de Añatuya

Una tarde de esparcimiento se transformó en un escenario de pelea. Grupos de menores se enfrentaron con una ferocidad inusitada, utilizando palos y ladrillos ante la mirada atónita de los vecinos.

Hoy 22:17

La tranquilidad de la Plaza Zorrilandia se vio interrumpida por un episodio de violencia extrema que ha encendido todas las alarmas en la comunidad. En una trifulca que parecía no tener fin, dos grupos de jóvenes, todos presuntamente menores de edad, protagonizaron una pelea generalizada que sorprendió a los eventuales testigos.

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Lo que comenzó como un aparente cruce de palabras entre bandas rivales escaló rápidamente a una confrontación física. Según relatos de testigos y las impactantes imágenes que circularon en las últimas horas, los adolescentes no solo intercambiaron golpes de puño, sino que convirtieron el mobiliario urbano y los elementos del entorno en armas peligrosas.

"Fue una lluvia de ladrillazos. No les importaba quién pasaba por ahí", comentó una vecina que debió refugiarse para evitar ser alcanzada por los proyectiles. En los videos grabados por transeúntes, se observa la ferocidad del ataque, donde se utilizaron palos y elementos contundentes para herir a los oponentes.

Los vecinos aseguraron que este tipo de situaciones se están volviendo recurrentes y exigen una mayor presencia policial en los espacios públicos donde las familias suelen llevar a sus hijos.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente el número de heridos, aunque por la magnitud del conflicto se presume que varios jóvenes sufrieron lesiones de diversa consideración.

Las autoridades locales estarían trabajando en la identificación de los responsables a través de las imágenes de las cámaras de seguridad y los videos particulares que se viralizaron.