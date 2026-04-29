La UNSE celebrará su 53° aniversario con un acto protocolar y una gala artística

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) conmemorará el próximo 10 de mayo su 53° aniversario de vida institucional, y en ese marco llevará adelante una serie de actividades conmemorativas destinadas a toda la comunidad universitaria.
El acto central se desarrollará el lunes 11 de mayo por la mañana, con una ceremonia protocolar en la que se pondrá en valor la trayectoria, el compromiso y el aporte de quienes forman y formaron parte de la institución. Durante la jornada, se realizará la entrega de medallas a docentes y nodocentes que cumplen 25 y 40 años de servicio, en reconocimiento a su dedicación y permanencia en la universidad pública.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Asimismo, se homenajeará a las y los jubilados del último año, destacando su labor y compromiso a lo largo de su carrera, y se rendirá un sentido tributo a docentes y nodocentes fallecidos recientemente, en un momento especialmente emotivo de la ceremonia.
El acto contará además con las palabras del rector, quien brindará un mensaje institucional en alusión a la fecha, resaltando el presente y los desafíos de la universidad en el contexto actual.
Las celebraciones continuarán por la tarde, a partir de las 19.30, con un acto de gala en el Paraninfo de la UNSE. La propuesta artística incluirá la presentación del coro de la UCSE y la orquesta estable de la UNSE, en un encuentro que combinará música y celebración.
Como cierre de la jornada, se entonará el tradicional “Feliz cumpleaños” y se realizará el simbólico soplado de velas, compartiendo con la comunidad un nuevo aniversario de la universidad pública.