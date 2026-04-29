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La UNSE celebrará su 53° aniversario con un acto protocolar y una gala artística

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) conmemorará el próximo 10 de mayo su 53° aniversario de vida institucional, y en ese marco llevará adelante una serie de actividades conmemorativas destinadas a toda la comunidad universitaria.

29/04/2026

El acto central se desarrollará el lunes 11 de mayo por la mañana, con una ceremonia protocolar en la que se pondrá en valor la trayectoria, el compromiso y el aporte de quienes forman y formaron parte de la institución. Durante la jornada, se realizará la entrega de medallas a docentes y nodocentes que cumplen 25 y 40 años de servicio, en reconocimiento a su dedicación y permanencia en la universidad pública.

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Asimismo, se homenajeará a las y los jubilados del último año, destacando su labor y compromiso a lo largo de su carrera, y se rendirá un sentido tributo a docentes y nodocentes fallecidos recientemente, en un momento especialmente emotivo de la ceremonia.

El acto contará además con las palabras del rector, quien brindará un mensaje institucional en alusión a la fecha, resaltando el presente y los desafíos de la universidad en el contexto actual.

Las celebraciones continuarán por la tarde, a partir de las 19.30, con un acto de gala en el Paraninfo de la UNSE. La propuesta artística incluirá la presentación del coro de la UCSE y la orquesta estable de la UNSE, en un encuentro que combinará música y celebración.

Como cierre de la jornada, se entonará el tradicional “Feliz cumpleaños” y se realizará el simbólico soplado de velas, compartiendo con la comunidad un nuevo aniversario de la universidad pública.

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