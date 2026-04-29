Detienen en Tucumán a dos hermanos santiagueños con más de 21 kilos de cocaína ocultos en un auto

Los acusados fueron interceptados en un control de Gendarmería sobre la Ruta 157, en territorio tucumano. Transportaban la droga escondida en distintos compartimentos del vehículo.

Hoy 06:38

Dos hermanos oriundos de Santiago del Estero fueron detenidos en territorio de Tucumán cuando transportaban más de 21 kilos de cocaína escondidos en distintas partes de un vehículo. El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional N° 157.

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El operativo estuvo a cargo del Escuadrón 71 “Aguilares”, que llevaba adelante controles a la altura de la localidad de Río Seco. Allí interceptaron un automóvil Renault Clio en el que se desplazaban los sospechosos, quienes provenían de Salta y tenían como destino final nuestra provincia.

Durante la inspección inicial, los uniformados detectaron irregularidades en distintos sectores del rodado, como tornillos removidos recientemente en el capó, debajo del asiento del conductor y modificaciones en puertas y laterales del baúl. Estas anomalías despertaron las primeras sospechas.

Ante esta situación, se convocó a un can detector de narcóticos, que reaccionó de manera positiva en varios puntos del vehículo. Luego, mediante el uso de un escáner móvil, se confirmó la presencia de bultos ocultos en el interior del auto.

Con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, el vehículo fue trasladado para una requisa más exhaustiva. Allí, los gendarmes lograron extraer 20 paquetes rectangulares distribuidos en compartimentos especialmente acondicionados.

El peso total de la sustancia incautada ascendió a 21 kilos con 160 gramos de cocaína, según precisaron fuentes de la investigación.

Los detenidos, ambos argentinos y oriundos de Santiago del Estero, quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley 23.737. Además, se informó que registraban movimientos migratorios recientes entre Argentina y Bolivia, y que uno de ellos contaba con antecedentes vinculados al Código Aduanero.

El caso vuelve a poner en foco las rutas del narcotráfico en el norte del país. Los hermanos serán indagados en las próximas horas en territorio tucumano, donde se concretó el procedimiento.