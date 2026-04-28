Amenazas de muerte a Enrique Mazza: el artista denunció un video intimidatorio antes de su gira en Buenos Aires

El músico santiagueño hizo pública la amenaza en redes sociales y pidió intervención urgente de la Justicia. Investigan un posible vínculo con delincuencia organizada.

Hoy 22:02

El reconocido artista de guaracha Enrique Mazza denunció haber recibido amenazas de muerte con características intimidatorias y presunto tinte mafioso, en un hecho que generó fuerte preocupación en su entorno y entre sus seguidores.

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Según trascendió, las amenazas habrían sido realizadas por un grupo armado vinculado a la delincuencia, aunque hasta el momento no se pudo establecer con precisión el origen ni la motivación. El episodio se produce a pocos días del anuncio de su gira en Buenos Aires, lo que incrementa la alarma en torno a su seguridad.

Ante la gravedad de la situación, el cantante radicó la denuncia correspondiente en la comisaría de El Bobadal, perteneciente a Fiscalía de Las Termas de Río Hondo, y solicitó la urgente intervención de las autoridades para resguardar su integridad física y la de su círculo cercano.

El propio Mazza difundió en su cuenta de Facebook uno de los videos recibidos, donde se evidencian las amenazas. La publicación rápidamente se viralizó y generó una ola de apoyo por parte de sus fans.

“Aquí le dejamos uno de los varios videos que nos enviaron por WhatsApp. Cobardes. Dios pone las cosas en su lugar”, expresó el artista en el posteo.

Desde su equipo de producción agradecieron las muestras de acompañamiento del público y remarcaron la preocupación por el hecho. Cabe recordar que meses atrás, Mazza se convirtió en el primer artista santiagueño reconocido por YouTube debido al alto nivel de visualizaciones de su contenido, consolidando su crecimiento en la escena musical.

La investigación continúa mientras se espera que la Justicia avance en la identificación de los responsables y en la adopción de medidas de protección.