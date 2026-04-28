“Estamos consternados, pero actuamos dentro de la ley”: habló el médico que le practicó el aborto a la niña santiagueña de 13 años

La menor, de 13 años, viajó desde Santiago del Estero tras denunciar una violación. El procedimiento se realizó en Buenos Aires y es investigado por la Justicia.

Hoy 09:03

El médico que practicó la interrupción legal del embarazo a la niña santiagueña de 13 años habló tras la fuerte repercusión del caso y dio detalles sobre la intervención.

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Se trata de Damián Levy, obstetra y ginecólogo, quien brindó declaraciones a TN a través de un intercambio de mensajes por WhatsApp. Allí, defendió su accionar y aseguró que todo se realizó dentro del marco legal vigente.

“Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto”, expresó.

Según explicó, el contacto con la familia se dio en Santiago del Estero durante una campaña de salud sexual. En ese contexto, la madre planteó las dificultades para acceder a la práctica, pese a tratarse de un embarazo producto de una violación.

Ante ese escenario, la niña y su madre fueron trasladadas a la provincia de Buenos Aires, donde se concretó el procedimiento en una clínica con la que trabaja la fundación que preside el profesional.

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“Acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal”, sostuvo Levy.

El caso tomó estado público luego de un allanamiento en el centro de salud donde se realizó la práctica, en el que se encontraron restos fetales. Según fuentes oficiales, corresponden a procedimientos legales y habían sido descartados como residuos patológicos.

En paralelo, la Justicia intenta determinar cuál de esos restos corresponde a la menor para avanzar con pericias de ADN en la causa por abuso. Hay dos hombres denunciados que continúan prófugos.

La niña y su madre ya regresaron a la provincia, mientras la investigación judicial sigue en curso.