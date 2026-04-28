Con clásicos imperdibles, así quedarían hoy los cruces de los playoffs del Torneo Apertura

Con 11 equipos ya clasificados y a falta de una sola fecha para el cierre de la fase regular, el cuadro de octavos empieza a tomar forma y promete varios cruces de alto voltaje.

Hoy 09:56

El Torneo Apertura 2026 entra en su etapa decisiva y, con apenas una fecha por disputarse en la fase regular, ya comienzan a perfilarse los cruces de los esperados playoffs de la Liga Profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hasta el momento, ya aseguraron su clasificación Independiente Rivadavia, River Plate, Estudiantes, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia de La Plata, mientras que los últimos lugares se definirán en un fin de semana que promete ser apasionante.

Si el campeonato terminara hoy, así quedarían armados los octavos de final:

Parte alta del cuadro

Estudiantes (1° Zona A) vs Barracas Central (8° Zona B)

Rosario Central (4° Zona B) vs Lanús (5° Zona A)

River Plate (2° Zona B) vs Independiente (7° Zona A)

Vélez Sarsfield (3° Zona A) vs Gimnasia de La Plata (6° Zona B)

Parte baja del cuadro

Independiente Rivadavia (1° Zona B) vs Unión (8° Zona A)

Talleres (4° Zona A) vs Belgrano (5° Zona B)

Boca Juniors (2° Zona A) vs Huracán (7° Zona B)

Argentinos Juniors (3° Zona B) vs San Lorenzo (6° Zona A)

Entre los posibles cruces aparecen duelos con mucha historia como un eventual Boca vs Huracán, un atractivo River vs Independiente y hasta un clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, que sería uno de los partidos más calientes de los octavos.

Con una sola jornada por delante, cada punto puede cambiar por completo el cuadro final y definir quién tendrá ventaja de localía en el camino hacia el título.