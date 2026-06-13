En vivo: Alemania va por un debut triunfal ante un Curazao que buscará dar el golpe en el Mundial 2026

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|-2
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|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|2
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
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|1
|0
|1
|0
|1
|1
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|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|3
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|1
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|0
|0
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|3
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|P
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|DG
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|3
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|0
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|G
|E
|P
|GF
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|DG
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|0
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|0
|0
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El tetracampeón del mundo se presenta este domingo desde las 14 en Houston ante el seleccionado caribeño, que disputará su primera Copa Mundial tras una campaña invicta en las Eliminatorias de Concacaf.
Alemania y Curazao se enfrentarán este domingo desde las 14, en el Houston Stadium, por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026.
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