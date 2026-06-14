Se realizó la 4° Jornada de Historia de los Pueblos del Territorio Santiagueño

Las jornadas se realizaron ante una importante participación de público, que fue organizado de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales.

Hoy 13:23

El encuentro tuvo un gran marco de asistentes y se destacó por la fuerte presencia de representantes del interior provincial, quienes formaron parte de las distintas instancias de intercambio y reflexión sobre la identidad histórica santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el acto inaugural, las diputadas Silvia Borlone y Nilda Moyano hicieron entrega del distintivo a las autoridades de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), en el marco de la declaración de interés provincial de la jornada.

Desde la organización remarcaron la importancia del evento como un espacio destinado a promover la investigación sobre la historia del interior santiagueño y a poner en valor la riqueza histórica y turística de la provincia.