Conductor ebrio interrumpe ciclovía en San Salvador de Jujuy

Un conductor en estado de ebriedad irrumpió en la ciclovía de San Salvador de Jujuy, poniendo en riesgo a ciclistas y peatones.

Hoy 14:35

Un impactante incidente vial tuvo lugar en la mañana de hoy en San Salvador de Jujuy, específicamente en la avenida General Savio, donde un conductor ebrio realizó maniobras temerarias al ingresar a la ciclovía.

El suceso se registró cerca de las 7 de la mañana, cuando el vehículo, que circulaba en aparente estado de ebriedad, interrumpió el tránsito sobre una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Testigos afirmaron que el conductor detuvo su vehículo en medio de la calzada antes de realizar una maniobra imprudente.

Tras unos instantes de detención, el automóvil aceleró y se introdujo en la ciclovía, poniendo en peligro a los ciclistas y peatones que utilizaban el espacio para sus actividades diarias.

El vehículo avanzó unos metros en la ciclovía, generando una situación de riesgo inminente para los usuarios. Posteriormente, el conductor maniobró para descender hacia la avenida Párroco Marshke, continuando su trayecto en dirección sur.

Los testigos del hecho alertaron de inmediato a las autoridades, quienes activaron el protocolo de emergencia correspondiente a través del sistema de emergencias.

Este alarmante suceso pone de relieve la problemática del consumo de alcohol al volante en la provincia de Jujuy, donde las estadísticas indican un aumento de incidentes relacionados con la conducta irresponsable de los conductores durante los fines de semana.

La Secretaría de Seguridad Vial ha informado que en las últimas dos semanas se han registrado un promedio de entre 74 y 96 infracciones por alcoholemia positiva, reflejando la gravedad de la situación en las rutas y ejidos urbanos.