Tagliafico, la única baja que tendrá Argentina ante Argelia en el debut del Mundial

Tras una preparación marcada por lesiones y futbolistas que llegaron con molestias a Kansas, el cuerpo técnico de la Selección Argentina confirmó que la única baja para el debut ante Argelia será Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo, que había arribado al Mundial en perfectas condiciones, sufrió un desgarro en el sóleo que lo marginará del estreno mundialista este martes a las 22.

El plan del cuerpo técnico es que Tagliafico pueda reaparecer en el segundo partido del Grupo J frente a Austria, el sábado 22, aunque su presencia dependerá de la evolución de la lesión. En el peor de los escenarios, el defensor recién podría regresar en una fase eliminatoria, siempre y cuando Argentina avance a los 16avos de final.

El lateral arrastra la molestia desde el sábado pasado, cuando en el amistoso frente a Honduras solo pudo disputar los primeros 45 minutos antes de ser reemplazado.

Por su parte, los otros jugadores que estaban bajo seguimiento especial, Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez, ya recibieron el alta médica y se entrenan con normalidad.

El arquero volverá a estar bajo los tres palos frente a Argelia, mientras que Paredes y Álvarez estarán como mínimo entre los suplentes, con posibilidades de integrar el equipo titular dependiendo de la decisión de Lionel Scaloni y el estado físico de Lautaro Martínez.