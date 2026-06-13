Alemania fue contundente y aplastó a Curazao en su debut en el Mundial 2026

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El tetracampeón se impuso por 7 a 1 en Houston ante el seleccionado caribeño, por la primera fecha del grupo E.
La Selección de Alemania inició su participación en el Mundial 2026 con una contundente goleada de 7-1 sobre Curazao, demostrando nuevamente su potencial ofensivo.
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Los goles alemanes fueron obra de Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (2), Musiala, Brown y Undav, mientras que Comenencia firmó el empate parcial histórico para los caribeños, que mantuvieron el 1-1 apenas 15 minutos.
El resultado era previsible, dado que Alemania, uno de los máximos candidatos al título, enfrentaba a una selección debutante en Copas del Mundo.
Sin embargo, el marcador revive la memoria del histórico 7-1 ante Brasil en las semifinales del Mundial 2014 en Belo Horizonte, confirmando la capacidad goleadora germana.
Para Curazao, el 1-1 parcial representó un momento de euforia histórica, aunque ahora deberán enfocarse en intentar sumar puntos frente a Ecuador o Costa de Marfil para mantener vivas sus chances en el Grupo del torneo.