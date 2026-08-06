El bloguero Perez Hilton se autolesionó mientras emitía en directo por sus redes sociales

Los servicios de emergencia fueron llamados a su casa en Miami después de que espectadores informaran que un hombre estaba "transmitiendo en vivo actos de autolesión en las redes sociales".

Hoy 00:18

El bloguero estadounidense Perez Hilton se está recuperando en un hospital después de que algunos miembros del público informaran que aparentemente se había autolesionado durante una transmisión en directo en TikTok.

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Los servicios de emergencia fueron llamados a su casa en Miami el martes después de que espectadores preocupados informaran que un hombre estaba "transmitiendo en vivo actos de autolesión en las redes sociales".

La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade indicó a los medios estadounidenses que un individuo había sido "rescatado sano y salvo" y trasladado a "un hospital local, donde está recibiendo atención médica".

La policía añadió que su unidad de respuesta a crisis y profesionales licenciados de la salud mental también estaban "en el lugar brindando apoyo y recursos a la familia del individuo".

¿Qué sucedió?

Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira y es de ascendencia cubana, estaba solo en casa en el momento de la transmisión en directo, según confirmó la policía, y poco después se le suspendió su cuenta de TikTok.

En un comunicado enviado a medios como Los Angeles Times, Newsweek y Rolling Stone, la oficina del sheriff de Miami no mencionó a Hilton por su nombre, pero confirmó que habían atendido denuncias sobre un hombre que se estaba autolesionando.

Tras hablar con los familiares presentes en el lugar, los agentes decidieron "retirarse tácticamente sin dejar de vigilar la situación", según informó la policía.

"En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", expresó el comunicado.

"A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, reducir la tensión de la situación y aplicar técnicas de intervención en crisis puede disminuir la probabilidad de que una persona en crisis provoque deliberadamente una reacción letal de la policía para poner fin a su propia vida, además de minimizar el riesgo de lesiones para ella misma, los agentes y el público."

En Estados Unidos, este tipo de situaciones se conoce como suicide by cop ("suicidio por policía"), un término utilizado para describir casos en los que una persona actúa de manera amenazante o violenta con el propósito de provocar que los agentes la maten.

En una actualización posterior, la Oficina del Sheriff informó que el hombre había sido trasladado a un hospital y agregó que profesionales de la salud mental se encontraban en el lugar "brindando apoyo y recursos a la familia de la persona involucrada".

BBC News solicitó comentarios a representantes de Hilton y también se puso en contacto con TikTok y con la policía de Miami.

"Contenido preocupante"

Los representantes del famoso bloguero, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, declararon a varios medios, entre ellos Variety, en un comunicado conjunto, que estaban "al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente, Perez Hilton".

"Hasta el momento, no hemos podido contactar directamente con él, a pesar de nuestros continuos esfuerzos por localizarlo", continuaron. "Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el de su familia".

Hasta que no tengamos información confirmada, no haremos más conjeturas ni comentarios. Agradecemos la preocupación de todos y pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo.

Hilton saltó a la fama a principios de la década de 2000 gracias a su popular y, en ocasiones, controvertido sitio web de chismes de famosos.

Perez Hilton era un nombre artístico que eligió como un juego de palabras con Paris Hilton, quien era una de las celebridades sobre las que más se escribía en aquel entonces.

Sus comentarios, a menudo sarcásticos, le han valido críticas a lo largo de los años por parte de algunas celebridades, entre ellas Miley Cyrus, Khloe Kardashian, Mila Kunis y su antigua amiga Lady Gaga.

Pero en los últimos años, Hilton se disculpó por los comentarios crueles que hizo al principio de su carrera y se esforzó por cambiar su imagen en línea, lo que refleja un cambio más amplio en la cultura digital y en la forma en que se cubren las noticias sobre famosos.

Adoptó una imagen pública más amable y apta a las familias, al tiempo que acogió la paternidad: tiene tres hijos mediante gestación subrogada.

"Me arrepiento muchísimo, sobre todo porque ahora me doy cuenta de que nunca tuve por qué ser tan mezquino o cruel", escribió en sus memorias de 2020.

"Una de las muchas cosas que lamento es haber herido a tanta gente poniéndoles apodos desagradables, y sobre todo haber sido cruel con los hijos de famosos."

Hilton sigue cubriendo las noticias del mundo del espectáculo a través de su blog en línea, sus plataformas de redes sociales y su podcast semanal.