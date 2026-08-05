Quién es Iliana Lick, la niñera argentina detenida en EE.UU. cuando viajaba para ver a la Selección

La joven de 30 años vivía en Filadelfia desde 2023 y trabajaba cuidando niños. Fue arrestada por agentes del ICE cuando estaba por abordar un vuelo rumbo a Kansas City para asistir a un partido del Mundial.

Hoy 20:09

El viaje tenía un único objetivo: alentar a la Selección argentina en el Mundial 2026. Sin embargo, para Iliana Noelí Lick, una argentina de 30 años radicada en Estados Unidos, el plan terminó convirtiéndose en el inicio de un proceso migratorio que mantiene en vilo a su familia, amigos y a las familias para las que trabajaba.

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La joven fue detenida el 11 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Filadelfia, minutos antes de abordar un vuelo con destino a Kansas City, donde tenía previsto presenciar uno de los partidos del seleccionado argentino.

Según contó su pareja, Steven Melchiorre, Iliana logró comunicarse con él poco después del arresto. Entre lágrimas, le explicó que había sido retenida por las autoridades migratorias, una situación que tomó por sorpresa a todo su entorno.

Una nueva vida en Estados Unidos

Nacida en Buenos Aires, Iliana se instaló en Filadelfia en marzo de 2023 tras ingresar al país con una visa de estudiante. Allí comenzó una nueva etapa de su vida: inició una relación con Melchiorre, con quien convive desde hace dos años, y empezó a trabajar como niñera.

Las familias para las que cuidaba niños aseguran que rápidamente se ganó su confianza y que el vínculo con los pequeños trascendía lo laboral.

"Para ellos, Iliana no es solo una cuidadora, es parte de la familia", señalaron en la campaña solidaria que impulsaron para ayudarla a afrontar los gastos de su defensa.

La situación migratoria

De acuerdo con sus allegados, la joven había iniciado un trámite para extender su permanencia en Estados Unidos. Su pareja sostuvo que nunca tuvo problemas con la Justicia, asistía a todas las audiencias relacionadas con su situación migratoria y cumplía con el pago de impuestos.

No obstante, desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicaron que Iliana permaneció en territorio estadounidense una vez vencido el plazo autorizado por su visa. El organismo también aclaró que contar con un permiso de trabajo o tener un trámite migratorio en curso no implica, por sí solo, un estatus legal que impida una detención.

El apoyo de familiares y amigos

Mientras permanece bajo custodia del ICE a la espera de que avance el proceso migratorio, familiares, amigos y las familias para las que trabajaba iniciaron una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos legales, una eventual fianza y otros costos derivados del caso.

En esa iniciativa describen a Iliana como una persona sin antecedentes penales, integrada a la comunidad de Filadelfia y muy querida por quienes la conocieron. También remarcan que su trabajo como niñera fue mucho más que una relación laboral y que construyó un fuerte vínculo afectivo con los niños que estaban bajo su cuidado.

Una de las madres de esas familias contó a medios locales que la noticia generó tristeza, miedo e incertidumbre. "Es mucho para procesar", expresó al recordar el momento en que supo de la detención.

Tras varios días sin poder comunicarse con ella, sus seres queridos lograron finalmente hablar con la joven. Según relataron en la campaña de apoyo, atraviesa momentos de angustia por la incertidumbre sobre su futuro, aunque intenta mantenerse fuerte mientras espera una resolución de las autoridades migratorias.