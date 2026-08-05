Violento choque entre un camión y un tren alteró la calma de la madrugada

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este miércoles y generó un amplio operativo en la zona.

05/08/2026

Durante la madrugada de este miércoles se produjo un violento accidente en la intersección de la Ruta Provincial 51 y la traza de la Ruta 34 vieja, donde un camión colisionó con un tren por causas que aún se investigan.

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El hecho ocurrió en horas de la noche y generó la intervención de personal policial, servicios de emergencia y equipos ferroviarios, que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y despejar la zona.

Si bien no trascendieron aún detalles oficiales sobre el estado de los ocupantes ni posibles heridos, el impacto provocó demoras en la circulación.

Las autoridades iniciaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el choque. Cabe destacar que durante la madrugada, la neblina y la llovizna generaron baja visibilidad.