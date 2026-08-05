Milei celebró la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina: “Será una visita histórica”

El Presidente anunció que fue notificado por la Santa Sede sobre la visita apostólica del Pontífice a la Argentina. León XIV estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

05/08/2026

El presidente Javier Milei celebró la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina y calificó el viaje como una “visita histórica para todos los argentinos”.

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El mandatario expresó su emoción a través de un posteo en X, luego de ser notificado formalmente por la Santa Sede sobre la llegada del Pontífice al país.

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“Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, escribió Milei.

Desde el Gobierno nacional también destacaron la importancia del anuncio y señalaron que la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para el país.

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo afirmó que garantizará “todas las condiciones de seguridad y logística” necesarias para concretar la visita apostólica.

“La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”, expresó el comunicado oficial.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno recordó que fue el encargado de entregarle personalmente al Papa la invitación del Presidente durante una misión al Vaticano realizada en febrero.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, manifestó el ministro de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo informado por el Vaticano, León XIV realizará un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre. En el caso argentino, permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La gira comenzará en Uruguay, donde el Pontífice visitará Montevideo, Paysandú y Florida entre el 6 y el 8 de noviembre. Luego continuará en Argentina y concluirá en Perú, con actividades en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.

Desde la Santa Sede aclararon que el programa completo del viaje será dado a conocer oportunamente.