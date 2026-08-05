La nueva etapa de Erin Moriarty: la estrella de The Boys brilla lejos de los superhéroes

Tras siete años interpretando a Starlight en la exitosa serie de Prime Video, la actriz muestra una faceta renovada en una impactante producción para Basic Magazine.

05/08/2026

Erin Moriarty comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera después del final de “The Boys”, la serie que la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión reciente. Lejos del traje de Starlight, la actriz protagonizó una sesión fotográfica para Basic Magazine que revela una imagen más personal, sofisticada y alejada del universo de los superhéroes.

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Durante toda la serie, emitida entre 2019 y 2026, Moriarty interpretó a Annie January, una joven superheroína idealista que, bajo el nombre de Starlight, pasó de ser una integrante del grupo de Los Siete a convertirse en una de las figuras centrales de la historia.

Ahora, con el cierre de la producción de Prime Video, la actriz aprovecha el momento para mostrar una nueva faceta. La producción de moda, que rápidamente llamó la atención de los fanáticos en redes sociales, presenta a Moriarty con tres estilos completamente diferentes.

En una de las imágenes luce un vestido blanco de caída suave combinado con botas negras altas, en una propuesta elegante y minimalista. En otra aparece con un llamativo conjunto completamente rojo, recostada sobre un sillón del mismo tono, con un abrigo voluminoso y zapatos de charol. La tercera apuesta por una estética más oscura y moderna, con un conjunto negro de volados estructurados y una ambientación geométrica.

El resultado es una imagen completamente distinta a la de Starlight: una actriz más libre, segura y vinculada al mundo de la moda, dejando atrás la carga simbólica de una superheroína marcada por los conflictos morales y la presión de la fama.

Un cierre de ciclo marcado por desafíos personales

La sesión llega en un momento importante para Moriarty, quien recientemente habló sobre los problemas que atravesó mientras filmaba la última temporada de The Boys.

En un ensayo publicado por Time, la actriz reveló que durante años enfrentó síntomas antes de recibir el diagnóstico de enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que afectó su memoria, su energía y su estado emocional durante una de las etapas más exigentes de su carrera.

Moriarty también contó que atravesó una crisis de salud mental en 2025 que derivó en una hospitalización. La actriz explicó que esa experiencia influyó profundamente en su relación con el rodaje de la temporada final y reconoció que le resultó difícil volver a ver algunos episodios por la conexión emocional con ese período.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, señaló que recién hacia el final de la producción logró sentirse completamente presente nuevamente, después de haber pasado gran parte del rodaje atravesando una etapa de incertidumbre médica.

Más allá de Starlight

La actriz también compartió recientemente protagonismo junto a Karen Fukuhara en una portada de Paper Magazine, donde ambas reflexionaron sobre el impacto cultural de The Boys y el cierre de una etapa que marcó sus carreras.

A pesar de los momentos difíciles, Moriarty destacó en varias oportunidades el apoyo recibido por parte del elenco y el equipo de producción. Su nueva aparición en Basic Magazine funciona como una declaración de identidad propia: una forma de recordar que detrás de Starlight existe una intérprete con nuevos desafíos por delante.

Con el final de The Boys como punto de inflexión, Erin Moriarty deja atrás el universo de superhéroes para explorar una etapa donde la moda, el cine y nuevos personajes podrían convertirse en el centro de su carrera.