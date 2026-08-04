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Policiales

La Banda: escalaron la tapia de una empresa, fueron descubiertos y terminaron aprehendidos

El hecho ocurrió durante la madrugada en un establecimiento del Parque Industrial. Los sospechosos fueron localizados tras un operativo policial y quedaron a disposición de la Justicia.

05/08/2026

Dos jóvenes de 21 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes, luego de ser sorprendidos dentro del predio de una empresa ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de La Banda.

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El procedimiento se inició tras un llamado al servicio de emergencias realizado por el encargado de seguridad de la firma Mercomat, quien alertó sobre la presencia de dos personas que habrían ingresado al establecimiento tras escalar la tapia perimetral. Con las características aportadas, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda por la zona.

Minutos después, los uniformados lograron localizar a los sospechosos a pocas cuadras del predio, donde fueron identificados y reducidos para su posterior traslado a la dependencia policial.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria Nº 12. Tras ser informado de lo ocurrido, el fiscal de turno dispuso la inmediata aprehensión de ambos jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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