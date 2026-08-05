Alerta roja en Guatemala por el volcán de Fuego: explosiones, lava y una enorme columna de cenizas

Las autoridades decidieron prolongar la suspensión de las clases presenciales en tres municipios por el riesgo de lahares y caída de ceniza. Además, continúan las evacuaciones, el monitoreo permanente y la alerta en las comunidades cercanas al volcán.

05/08/2026

El Ministerio de Educación de Guatemala (Mineduc) confirmó que continuará la suspensión de las clases presenciales en los municipios de San Juan Alotenango (Sacatepéquez), Escuintla (Escuintla) y San Pedro Yepocapa (Chimaltenango), debido a la actividad del volcán de Fuego y al riesgo que representan la caída de ceniza y los lahares generados por las lluvias. La medida alcanza a establecimientos públicos, privados, por cooperativa, municipales y de educación extraescolar.

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La decisión fue adoptada por recomendación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que mantiene un monitoreo permanente de la situación junto con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). Ambos organismos advirtieron que las precipitaciones podrían provocar lahares —flujos de lodo, rocas y material volcánico— principalmente en las barrancas Seca y Ceniza, lo que representa un riesgo para las comunidades cercanas y para quienes transitan por la zona.

El Insivumeh informó que el volcán permanece en una nueva fase eruptiva, con un incremento progresivo de su actividad. Los especialistas indicaron que las explosiones continúan de forma constante y no descartan que el fenómeno evolucione hacia una etapa de mayor intensidad, por lo que el monitoreo se realiza mediante observadores de campo, estaciones sísmicas, cámaras web e imágenes satelitales.

En paralelo, las autoridades reforzaron las acciones preventivas en las zonas de influencia del volcán. Según informó la agencia Associated Press, al menos 659 personas fueron evacuadas de ocho comunidades ubicadas en áreas de riesgo y trasladadas a albergues temporales. Además, se mantiene cerrado un tramo de la Ruta Nacional 14, una de las principales vías de comunicación cercanas al volcán, debido a la presencia de ceniza y al peligro de nuevos flujos piroclásticos y de lodo.

Las Direcciones Departamentales de Educación de Sacatepéquez y Escuintla participan de las reuniones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COE), donde se evalúa la evolución del fenómeno y se definen las medidas que podrían adoptarse en las próximas horas. El regreso a las aulas dependerá del comportamiento del volcán y de los informes técnicos emitidos por los organismos de emergencia.

El volcán de Fuego es uno de los más activos de Centroamérica y mantiene bajo vigilancia constante a las autoridades guatemaltecas debido a su historial eruptivo. Su erupción de 2018 dejó cientos de víctimas y afectó a más de 1,7 millones de personas, por lo que cada nuevo incremento de actividad activa de inmediato los protocolos de prevención y evacuación en las comunidades cercanas.