Detención de ladrón tras asalto a chofer de app en Alderetes

Un ladrón fue detenido tras un asalto a un chofer de aplicación en Alderetes, y el Ministerio Fiscal solicitó su prisión preventiva durante la investigación.

05/08/2026

La investigadora fiscal ha formalizado los cargos contra un individuo acusado de robar a un chofer de aplicación en Alderetes, marcando la importancia de la calificación legal provisoria en este caso.

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El delito fue calificado como robo agravado por el uso de un arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, lo que incrementa la gravedad de la acusación.

La Fiscalía ha solicitado la imposición de una prisión preventiva de 60 días, considerando la seriedad de los hechos y la necesidad de preservar la investigación en curso.

El juez encargado del caso ha decidido conceder la medida de coerción por un período de 45 días, ordenando el traslado inmediato del imputado a la Unidad Penitenciaria correspondiente.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I, liderada por la fiscal María del Carmen Reuter, quien fue representada por su asistente en la audiencia de control de la detención.

El asalto se produjo el 1 de mayo de 2026 cuando la víctima, un chofer de Uber, fue abordada por dos hombres en las inmediaciones de avenida Rivadavia.

Los delincuentes utilizaron un arma de fuego para obligar al conductor a ceder el control del vehículo, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular y una suma de dinero.