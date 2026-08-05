Bullrich pidió que Brasil no se "victimice" tras retirar a su embajador de Argentina

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza sostuvo que Luiz Inácio Lula da Silva intervino en la política argentina y consideró que el retiro del embajador brasileño "no es una buena señal", aunque expresó su deseo de que el conflicto se resuelva rápidamente.

05/08/2026

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió al creciente conflicto diplomático entre Argentina y Brasil y pidió que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no se "victimice" tras la decisión de retirar a su embajador en Buenos Aires. Además, sostuvo que el mandatario brasileño incurrió en una "intromisión" en la política argentina por sus acciones y declaraciones durante los últimos años.

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Durante una entrevista en A24, Bullrich consideró que la decisión adoptada por Brasil representa una señal negativa para la relación bilateral, aunque manifestó su expectativa de que el vínculo pueda normalizarse en el corto plazo.

“Es grave, pero a mí me parece que Brasil no tiene que victimizarse. No me gusta que nos hayan sacado al embajador, me parece que no es una buena señal”, expresó.

La senadora recordó que Lula da Silva manifestó públicamente su respaldo a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023 y sostuvo que esa actitud también constituyó una intervención política.

“Si nuestro presidente va a la campaña de Bolsonaro eso es una intromisión y si el presidente de Brasil apoya e invita a un candidato argentino eso no es intromisión. Midamos todo con la misma vara porque Lula hizo una intromisión en la política argentina y en todo el continente”, afirmó.

No obstante, Bullrich tomó distancia del tono utilizado en otras oportunidades por el presidente Javier Milei para referirse a su par brasileño.

“Yo hablo con otro tono. El tono no es como yo me expreso. Acá se está discutiendo otra cosa, si hubo o no intromisión en la política argentina”, señaló.

En esa línea, también recordó declaraciones del expresidente Alberto Fernández sobre Brasil y cuestionó la reacción del gobierno brasileño en aquel momento.

“Cuando Alberto Fernández dijo que los brasileños venían de la selva, Lula se quedó mudo. A mí no me gusta el insulto, pero tampoco que no reconozcan que Lula hizo política para defender su modelo en todo el continente”, sostuvo.

Bullrich también se refirió a la reciente visita del mandatario brasileño a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria y consideró que ese episodio forma parte del actual escenario político.

“Cuando Lula vino a ver a Cristina no hicimos nada. Yo creo que esto se está usando como parte de la campaña”, manifestó.

Por último, expresó su deseo de que la disputa diplomática no afecte la relación económica entre ambos países y destacó la importancia de preservar los vínculos bilaterales.

“Espero que esto se solucione rápido. Hay muchos vínculos entre Argentina y Brasil y el embajador argentino siempre trató de mantener esa relación”, concluyó.