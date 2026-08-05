Una tenue llovizna sorprendió a los santiagueños en el comienzo del miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con una máxima de 24°C y bajas probabilidades de precipitaciones para el resto del día. El jueves volvería a subir la temperatura.

05/08/2026

Una tenue llovizna acompañó las primeras horas de este miércoles en Santiago del Estero. Pese a ello, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un pronóstico de cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 24°C para el resto de la jornada.

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De acuerdo con el organismo, la jornada tendrá una mínima de 17°C y el cielo permanecerá mayormente cubierto desde la mañana hasta la noche. Si bien durante la madrugada se registraron lloviznas en distintos sectores de la ciudad, el pronóstico oficial mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10% para el resto de la jornada.

En cuanto al viento, soplará del este con velocidades de entre 7 y 12 km/h, favoreciendo un ambiente templado durante gran parte del miércoles. Hacia la noche, la temperatura rondará los 22°C, con condiciones similares y abundante nubosidad.

El pronóstico extendido indica que el jueves presentará un marcado ascenso de la temperatura, con una mínima de 16°C y una máxima de 30°C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado y sin cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.