Policía imputado por abandono de persona tras muerte en Salta

Un efectivo policial ha sido imputado por el fiscal Gonzalo Ariel Vega tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 31 años en la ruta provincial 53, en Tartagal, Salta.

05/08/2026

Un efectivo policial de 39 años ha sido imputado por la muerte de un hombre de 31 años, cuyo cuerpo fue descubierto en la madrugada del domingo a la vera de la ruta provincial 53, en la jurisdicción de Padre Lozano.

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El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, ha formulado una acusación provisional contra el agente, señalándolo como presunto autor del delito de abandono de persona seguido de muerte.

Luego de la audiencia de imputación, la Fiscalía ha solicitado que el acusado permanezca detenido mientras se avanza en la investigación.

Según los datos recabados, el fallecido fue visto por última vez en compañía del ahora imputado, quien ejerce su labor como efectivo policial en Padre Lozano.

La hipótesis del Ministerio Público indica que ambos se desplazaban en una motocicleta por la ruta provincial 53 cuando el hombre de 31 años sufrió una caída, resultando con graves lesiones, como un traumatismo en la cabeza y una fractura en la base del cráneo.

De acuerdo a la acusación, el agente habría dejado a la víctima abandonada en la banquina sin prestarle asistencia, donde posteriormente fue hallada sin vida.

La investigación sigue bajo la supervisión de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que está realizando el relevamiento de testigos, el análisis de cámaras de seguridad y otras medidas para esclarecer los detalles del suceso.