Visita del Papa León XIV: el Arzobispado santiagueño llamó a preparar el corazón para la llegada del Santo Padre a la Argentina

Desde la Sede Primada de la Iglesia Católica en el país convocaron a comunidades parroquiales, movimientos, instituciones, familias y fieles a vivir un tiempo de preparación espiritual.

05/08/2026

El Arzobispado de Santiago del Estero expresó su alegría por el anuncio oficial de la visita pastoral del Papa León XIV a la Argentina, prevista entre los días 8 y 11 de noviembre, en el marco de un viaje apostólico que también incluirá Uruguay y Perú.

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A través de una gacetilla de prensa, la Cancillería del Arzobispado invitó a las comunidades de la arquidiócesis a comenzar un tiempo de preparación espiritual ante la llegada del Santo Padre al país.

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Desde el Arzobispado señalaron que este acontecimiento representa una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y reafirmar el compromiso de anunciar el Evangelio.

En ese sentido, recordaron lo expresado por la Conferencia Episcopal Argentina, al señalar que el Sucesor de Pedro llegará para encontrarse con su pueblo, confirmarlo en la fe y alentarlo en la misión de construir una sociedad más fraterna y reconciliada.

La convocatoria está dirigida especialmente a comunidades parroquiales, movimientos, instituciones, familias y fieles de la arquidiócesis, con el objetivo de vivir este proceso con alegría, oración y esperanza.

“Preparar el corazón para recibir al Santo Padre es también disponerse a acoger el llamado de Cristo a caminar juntos como Iglesia y a ser instrumentos de paz y de fraternidad en medio de nuestra realidad”, expresaron desde el Arzobispado.

Por el momento, la información oficial disponible es la difundida por la Conferencia Episcopal Argentina. Desde la institución local indicaron que, a medida que las autoridades competentes comuniquen nuevos detalles sobre el programa de la visita, serán dados a conocer oportunamente por los canales oficiales del Arzobispado de Santiago del Estero.

Finalmente, encomendaron los frutos de la esperada visita a la protección de Nuestra Señora de Luján y de Santa Mama Antula, para que acompañen el camino de preparación de toda la Iglesia en la Argentina y hagan fecundo este histórico encuentro con el Papa.