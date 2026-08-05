La EIE-UNSE retoma sus actividades con propuestas para la formación docente y profesional

La Escuela para la Innovación Educativa informó el reinicio de sus actividades académicas e institucionales, con carreras, posgrados, diplomaturas y trayectos de capacitación en modalidades presenciales y virtuales.

05/08/2026

La Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (EIE-UNSE) informa el reinicio de sus actividades académicas e institucionales, renovando su compromiso con la formación de docentes, directivos, investigadores y profesionales de la educación de Santiago del Estero y de todo el país.

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Con una reconocida trayectoria en educación mediada por tecnologías y una modalidad de cursado que combina calidad académica y flexibilidad, la EIE-UNSE continúa consolidándose como una de las principales instituciones universitarias especializadas en formación educativa. La propuesta académica incluye carreras de pregrado, grado, posgrado, diplomaturas superiores y trayectos de capacitación pedagógica, con modalidades presenciales y virtuales adaptadas a las necesidades de quienes buscan continuar su formación sin descuidar sus responsabilidades laborales y personales.

Una propuesta académica para cada etapa de la formación

En el nivel de pregrado, la institución ofrece la carrera de Analista en Gestión Educativa, con modalidad virtual. En el nivel de grado, la oferta comprende las Licenciaturas en Gestión Educativa, Educación Primaria y Educación Inicial, propuestas destinadas a fortalecer la formación universitaria de docentes y profesionales de la educación.

La formación de posgrado incluye el Doctorado en Educación, la Especialización en Investigación Educativa y la Especialización en Docencia Universitaria, destinadas a quienes desean profundizar su formación académica e investigativa.

Asimismo, la EIE ofrece una variada propuesta de Diplomaturas Superiores en áreas estratégicas para el sistema educativo actual, entre ellas Educación Rural, Folklore Argentino, Cartografías de la Lectura y del Libro, Literatura Infantil y Juvenil, Educación Inclusiva – Atención a la Diversidad, Liderazgo Educativo, Educación Maternal, Innovación de la Enseñanza con TIC y Capacitación Pedagógica, además de otras propuestas de formación continua orientadas a responder a los desafíos de la educación contemporánea.

Formación de calidad con alcance nacional

Desde hace más de dos décadas, la Escuela para la Innovación Educativa viene desarrollando propuestas académicas que permiten a estudiantes de distintas provincias acceder a una formación universitaria de excelencia mediante entornos virtuales de aprendizaje, promoviendo la inclusión, la innovación pedagógica y la producción de conocimiento.

Las personas interesadas en conocer la propuesta académica vigente, los requisitos de inscripción y las fechas de cada carrera pueden consultar toda la información en el sitio web oficial de la Escuela para la Innovación Educativa: www.eie.unse.edu.ar.