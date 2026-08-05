El toxicológico de Candela Arizaga dio positivo de cocaína y su abogado contradijo a Facundo Moyano: “No está todo aclarado”

Diego Storto, representante de la modelo, habló del episodio ocurrido en Belgrano, aseguró que su defendida está en shock y cuestionó el desarrollo de la investigación judicial.

05/08/2026

El abogado de la modelo Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano, confirmó en las últimas horas que el examen toxicológico que se le realizó a su representada, después del escándalo que se produjo en la madrugada del martes, arrojó que ella consumió cocaína. La mujer estuvo internada en el Hospital Pirovano, y luego fue dada de alta.

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“Consumieron solo cocaína. El examen toxicológico de Candela así lo arrojó”, dijo anoche Diego Storto en diálogo con América. Allí también contó que hasta entonces Arizaga no había declarado ante la Justicia, y que pasaron juntos "tres horas durante la tarde tratando de reconstruir las dos noches que vivió".

Storto afirmó que se presentó en la causa como representante de la víctima bajo la figura de particular damnificado, cuestionó el desarrollo de la investigación y contradijo a Facundo Moyano, quien había dicho que ya estaba "todo aclarado" al salir de la comisaría en la que estuvo detenido.

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“No está todo aclarado. El fiscal dispuso un allanamiento a las 10 de la mañana y el operativo en el departamento fue hecho recién a las 16. Antes de eso tenemos registrada a una persona que ingresó a sacar cosas”, denunció. También dijo que algunos objetos de Candela “claramente ya no están en la vivienda”, dando a entender que fueron movidos antes del allanamiento.

Respecto de lo sucedido en las horas de excesos entre el exdiputado y su pareja, el asesor letrado contó que su representada le relató que el domingo fueron a la cancha de River al partido entre el local y Rosario Central y que luego de finalizado el encuentro se dirigieron a la casa de él, en Belgrano. Allí, "comienzan a drogarse los dos", apunta, y dice que "la situación, el consumo, se les fue de las manos".

Diego Storto, abogado de Candela Magalí Arizaga

En el relato, Candela le dijo a su abogado que en un momento de la noche "se les acabó" la droga y "llamaron a este Pinocho", un supuesto dealer, para que les trajera más cocaína.

“Ella me dijo que sintió miedo, que quiso irse y que escapó por la situación que estaba viviendo dentro del departamento. Tiene aún un relato muy difuso de lo que pasó; está en shock”, agregó Storto. “Fue una de las veces que más me costó conectar con una persona”, recordó el abogado sobre la manera en que encontró a Candela.

En cuanto al momento exacto en el que se fue del departamento y deambuló en estado de shock por las calles de Belgrano, Storto dijo que “ahí está la nebulosa donde yo no quiero empezar a escarbar porque me dice ‘pasó esto, pasó lo otro’ y no quiero preguntar cosas incómodas en esta situación; quería que hablara ella; por momentos decía algo y luego pululaba por un relato contrario”.

Lo que sí aseguró el representante jurídico es que "Candela no consumía drogas hasta que empezó la relación con este chico, que fue en enero de este año” y que ella le dijo que "vivió una situación que no quiere vivir nunca más". También deslizó no recordar si había una tercera persona en ese departamento y que no tiene golpes sino algún signo físico en las plantas de los pies por haber corrido descalza por la zona de Barrancas de Belgrano.

Por último, para el abogado, cuando se habla de consumo acordado, "no va por ahí la figura”. Para él, la Justicia será la que deba determinar si hubo una situación de violencia psicológica y si hubo o no privación ilegítima de la libertad.