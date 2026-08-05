Las importantes obras que inauguró el gobernador Elías Suárez

El primer mandatario dejó habilitadas formalmente importantes obras en el departamento Silípica.

05/08/2026

Entre los trabajos realizados se destaca la ampliación del acueducto El Simbol-Nueva Francia, que incorporó un sistema de almacenamiento y bombeo con dos cisternas sobreelevadas de 150 metros cúbicos cada una, alcanzando una capacidad total de 300 metros cúbicos. La obra incluyó también la instalación de 9.750 metros de cañería de PVC a la vera de la Ruta Nacional N° 9, garantizando una provisión más eficiente de agua potable para los vecinos.

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Asimismo, se avanzó con obras complementarias de infraestructura, entre ellas el mejoramiento de caminos vecinales en Manogasta, con una extensión de 12 kilómetros, que contempló tareas de limpieza, conformación de caminos abovedados, compactación y ejecución de base estabilizada granular. También finalizó la obra de iluminación del acceso a la Parroquia Mama Antula, con el montaje de columnas, instalaciones eléctricas y tendido de cable subterráneo en una extensión de 6.000 metros.

Además, en el área de salud y educación, quedó finalizada la construcción del nuevo puesto sanitario El Simbol-Silípica, mientras continúa el proceso de licitación para la refacción integral de la Escuela N° 977 de Nueva Francia, que contempla nuevos espacios sanitarios, depósito, galería, fogón, pórtico de acceso y mejoras generales en el edificio escolar.