Lali se sumó al rechazo a la Ley de Tierras y convocó a movilizarse al Congreso: “Es muy importante”

La cantante compartió un video en sus redes sociales e invitó a participar de la movilización frente al Congreso, donde el Senado debatirá el proyecto que propone modificar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.

05/08/2026

Lali Espósito volvió a expresar su postura sobre temas de actualidad política y, en esta ocasión, se manifestó respecto a la votación de la Ley de Tierras. La cantante utilizó su cuenta de Instagram para difundir un video en el que invitó a sus seguidores a participar de la movilización convocada para este jueves frente al Congreso de la Nación, jornada en la que el Senado debatirá la iniciativa que busca habilitar la venta de tierras a extranjeros.

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En el video, la artista fue directa al convocar a su audiencia: “Nos encontramos el jueves en el Congreso”, señaló al inicio de su mensaje. Luego, argumentó la importancia de asistir a la protesta y remarcó el objetivo de rechazar cualquier avance sobre la libre venta de tierras nacionales. Espósito hizo hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales y la soberanía, al advertir sobre las posibles consecuencias de una modificación en la legislación vigente. “Para defender nuestra tierra, el agua, los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”, subrayó.

El llamado de Lali rápidamente se viralizó en redes sociales, donde recibió apoyo de otros referentes del espectáculo y de distintos sectores sociales. La cantante, reconocida también por su participación en debates públicos, ha sostenido una actitud activa en temas de interés general. En diversas oportunidades, utilizó sus plataformas para opinar sobre medidas adoptadas por el Gobierno y para respaldar causas vinculadas con derechos sociales y ambientales.

Esta nueva intervención pública refuerza el perfil de Espósito como figura comprometida con la agenda social y política. Su convocatoria a movilizarse contra la reforma de la Ley de Tierras se suma a una serie de posicionamientos previos, en los que manifestó su preocupación por el rumbo de determinadas políticas públicas y su impacto en la vida de la sociedad argentina.

Actualmente, el oficialismo persiste en su intento de modificar la ley de tierras y, para lograr la aprobación del proyecto, ha introducido sucesivas modificaciones en busca de reunir los votos necesarios. El debate parlamentario ya suma cinco intentos frustrados en el recinto, lo que llevó a los legisladores oficialistas a revisar en profundidad el texto original. Desde entonces, el proyecto atravesó 17 borradores, en una negociación marcada por desacuerdos internos y resistencia de bloques aliados. Ahora, referentes del oficialismo aseguran haber encontrado una propuesta que podría destrabar el tratamiento de la ley.

El punto más controvertido del texto es el referido a las restricciones para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros. La versión inicial, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía la eliminación total de los límites, suprimiendo el tope que establece la ley vigente: 15% del territorio nacional para la compra de tierras por personas o empresas extranjeras. Esta postura generó amplio rechazo, tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, especialmente en provincias con fuerte presencia agropecuaria.

Ante la falta de consenso, y tras meses de estancamiento, la bancada de La Libertad Avanza cedió en su planteo original y aceptó modificar el texto. Las nuevas negociaciones permitieron arribar a una fórmula intermedia: el límite para la compra de tierras por extranjeros se ampliaría del 15% al 25% del territorio nacional, manteniendo un control pero flexibilizando la restricción vigente.

El despacho enviado desde la presidencia del bloque libertario a los aliados parlamentarios incluye la siguiente redacción: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”. El cambio busca garantizar el apoyo de bloques provinciales y de sectores que, si bien rechazan la apertura total, están dispuestos a aceptar una ampliación del tope actual como parte de un acuerdo político más amplio.

Con estas modificaciones, el oficialismo espera destrabar el tratamiento en el Senado y avanzar finalmente en la aprobación de la ley, tras varios meses de negociaciones y reiteradas postergaciones. El debate sobre la propiedad de la tierra y la intervención de capitales extranjeros se mantiene como uno de los temas centrales en la agenda legislativa y continúa generando posiciones encontradas tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.