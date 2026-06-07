Lali hizo historia en River con una noche de pop, invitados internacionales y un fuerte mensaje social

La reina del pop argentino agotó dos estadios Monumental en menos de siete horas y convocará a más de 170 mil personas entre sus dos funciones. En su primer show tuvo como invitados a Kylie Minogue, Miranda!, Duki y Dillom.

Hoy 10:53

Lali Espósito vivió una noche histórica en el Estadio Monumental de River Plate, donde concretó el primero de sus dos shows agotados y reafirmó su lugar como una de las grandes figuras del pop argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La artista se convirtió en la primera cantante femenina argentina en agotar dos estadios River Plate en un mismo día, con entradas vendidas en menos de siete horas. Entre ambas funciones, convocará a más de 170 mil personas.

El show combinó una puesta de gran escala, momentos emotivos, invitados especiales y un fuerte despliegue musical que recorrió distintas etapas de su carrera.

Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Lali pidió un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, en la semana de la marcha de Ni Una Menos y tras los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.

“Por todas las víctimas de la violencia machista que este gobierno niega, de la violencia patriarcal, y por todas las mujeres que han sido asesinadas y por todos los niños y niñas que se quedaron sin madres”, expresó ante el estadio en silencio.

La noche también tuvo una invitada internacional de lujo: Kylie Minogue. La estrella australiana compartió escenario con Lali para interpretar “Can’t Get You Out of My Head” y “Padam Padam”, además de sumarse a “Atender al demonio”.

Otro de los momentos celebrados fue la aparición de Miranda!, con quienes Lali cantó “Mejor que vos”, en una combinación que encendió al público y volvió a unir a referentes centrales del pop argentino.

La lista de invitados continuó con Duki, quien subió por primera vez al escenario junto a Lali para interpretar “Plástico”, uno de los cruces más esperados por los fans.

También participó Dillom, que se sumó al show para cantar “33”, en otra de las apariciones sorpresa de la noche.

El recital incluyó además un fuerte homenaje a la comunidad LGBTIQA+ durante la interpretación de “Soy”, canción que con el paso de los años se consolidó como un himno de libertad, identidad y autoaceptación.

En ese tramo del show, Lali contó con la participación de La Drag Dealer Company, reforzando el mensaje de diversidad que atraviesa buena parte de su obra.

Otro de los puntos altos fue “Fanático”, una de las canciones más comentadas de su repertorio reciente. Antes de interpretarla, la artista habló del humor como forma de resistencia y expresión.

“Entre tanta adversidad, tanta violencia, al final el humor es un buen canal. Esta canción la hice desde ahí, para que nos riamos y nos expresemos, para hacer nuestra pequeña revolución”, dijo.

Durante la canción, Lali volvió a realizar su clásico guiño al presidente Javier Milei, con una puesta cargada de ironía y referencias políticas.

El cierre llegó con otro momento simbólico: el homenaje al Indio Solari, tras su reciente fallecimiento. Lali incluyó “Jijiji” en el final del show, llevando nuevamente a River uno de los himnos más potentes del rock argentino.

Con su primer Monumental, Lali no solo celebró un récord de convocatoria. También construyó una noche atravesada por el pop, la identidad, el mensaje social y una puesta que la consolidó como una de las artistas más importantes de la música argentina actual.