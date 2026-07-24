Un principio de incendio en una carpintería abandonada generó alarma en la zona sur de la Capital

El foco ígneo se registró en un inmueble ubicado sobre avenida Independencia, a metros de Solís. Bomberos de la Policía y efectivos de la Comisaría Séptima trabajaron en el lugar.

Hoy 21:02

Momentos de preocupación se vivieron este viernes en la zona sur de la ciudad de Santiago del Estero, cuando un principio de incendio se desató en una carpintería abandonada, generando alarma entre los vecinos del sector.

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El hecho ocurrió en un inmueble ubicado sobre avenida Independencia, a pocos metros de avenida Solís, desde donde comenzó a salir una importante cantidad de humo, lo que motivó el inmediato llamado a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos de la Policía de la Provincia, que trabajó para controlar rápidamente el foco ígneo y evitar que las llamas se propagaran hacia propiedades linderas.

También intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 7, quienes colaboraron con el procedimiento, resguardaron la zona y asistieron en las tareas de prevención mientras se desarrollaba el operativo.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el incendio pudo ser sofocado en pocos minutos, sin que se registraran personas lesionadas ni daños en viviendas cercanas.