"Estos eventos atraen a la gente y fortalecen el turismo", afirmó Nelson Bravo en la previa del aniversario de Santiago

El subsecretario de Turismo valoró la convocatoria que generan las actividades por el cumpleaños de la Madre de Ciudades y resaltó el trabajo conjunto de instituciones y organizaciones para atraer visitantes.

Hoy 22:23

En la previa de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero, el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, destacó el movimiento turístico que generan las distintas actividades organizadas en la ciudad y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sociales, deportivas y culturales.

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En diálogo con Radio Panorama desde el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), el funcionario recordó que las celebraciones comenzaron con gran convocatoria la semana pasada, teniendo como uno de sus principales atractivos la tradicional Marcha de los Bombos.

Asimismo, destacó que uno de los principales objetivos es recibir a turistas de distintos puntos del país, quienes llegan atraídos por la amplia agenda cultural y recreativa preparada para la ocasión.

"Para nosotros lo principal es que nos acompañen los turistas, con eventos como estos que atraen a la gente", expresó.

El subsecretario también puso en valor el rol de las organizaciones sociales, deportivas y culturales, que año tras año impulsan propuestas que enriquecen el programa de festejos y fortalecen la convocatoria.