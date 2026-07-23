Central Córdoba pagó caro su falta de efectividad y cayó ante Gimnasia en Mendoza

El Ferro tuvo situaciones pero falló en la definición y terminó perdieron por 1-0 en su debut en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 19:00

Central Córdoba comenzó con el pie izquierdo su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, al caer este viernes por 1-0 ante Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

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El conjunto santiagueño tuvo un buen inicio y generó varias situaciones para abrir el marcador, pero no estuvo fino en la definición y dejó pasar sus oportunidades.

La primera preocupación de la tarde llegó a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Alan Aguerre debió abandonar el campo de juego por una lesión. En su lugar ingresó Javier Vallejo.

Después de un primer tiempo sin goles, el equipo mendocino logró romper el cero en una de sus aproximaciones más peligrosas.

A los 20 minutos del complemento, Agustín Módica aprovechó un centro de Luciano Cingolani desde la derecha, apareció sin marca dentro del área y conectó un cabezazo para marcar el único tanto del partido.

Central Córdoba adelantó sus líneas y buscó el empate durante el tramo final. Incluso contó con un remate de Ezequiel Naya que impactó en el palo, pero no consiguió superar la resistencia del conjunto local.

El pitazo final decretó una dura derrota para el Ferroviario frente a un rival directo en la lucha por conservar la categoría.

Mientras aguarda el anuncio oficial de Sebastián Domínguez como nuevo entrenador, Central Córdoba deberá recuperarse rápidamente para afrontar su próximo compromiso.

El Ferroviario recibirá el jueves 30 de julio a Atlético Tucumán, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro también marcaría el debut de Domínguez al frente del equipo santiagueño.