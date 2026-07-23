EN VIVO | Vélez e Instituto hacen su estreno en el Torneo Clausura

El Fortín recibirá al Tatengue este viernes desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de los mellizos Schelotto buscará comenzar el campeonato con una victoria ante su gente.
Vélez comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Unión desde las 19, en el estadio José Amalfitani. El Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, buscará iniciar el campeonato con una victoria ante su público.
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