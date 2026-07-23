EN VIVO | Racing debuta ante Gimnasia de La Plata con la ilusión de comenzar el Clausura con el pie derecho

La Academia recibirá al Lobo este viernes desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, por la primera fecha. El equipo de Juan Pablo Vojvoda llega entonado tras golear a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Hoy 20:46

Racing comenzará este viernes su camino en el Torneo Clausura cuando reciba a Gimnasia desde las 19, en el Cilindro de Avellaneda. La Academia llega con confianza luego de golear 4-1 a Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina y buscará extender su buen momento.

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