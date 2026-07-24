Celebrá los 473 años de Santiago en vivo: seguí la vigilia, el desfile y el festival por Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama

Los santiagueños podrán seguir en directo cada una de las actividades centrales programadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades.

Hoy 19:47

Con motivo del 473° aniversario de la fundación de Santiago del Estero, Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama pondrán en marcha un amplio operativo periodístico para que los santiagueños puedan seguir en vivo todos los momentos centrales de una de las celebraciones más importantes del calendario provincial.

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Las transmisiones comenzarán este viernes por la noche. Radio Panorama (100.1 MHz) emitirá en vivo la tradicional vigilia desde Plaza Libertad, con móviles en distintos puntos, entrevistas y toda la emoción de la cuenta regresiva hacia un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.

Canal 7 se sumará con una transmisión televisiva especial para mostrar en directo todo lo que suceda durante la vigilia, con imágenes exclusivas, testimonios y la cobertura de cada uno de los espectáculos previstos para la noche.

El sábado 25 de julio, desde la mañana, Canal 7 llevará a los hogares el tradicional desfile cívico-militar, que se desarrollará sobre la avenida Pozo de Vargas, con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y agrupaciones tradicionalistas.

Por la tarde, el equipo de Radio Panorama trasladará su transmisión al Festival Madre de Ciudades, desde el escenario principal del Parque Aguirre, para compartir en vivo las actuaciones de destacados artistas locales y nacionales, permitiendo que santiagueños de toda la provincia, del país y del exterior puedan vivir la fiesta a través del dial y de las plataformas digitales.

Además, Diario Panorama realizará una cobertura minuto a minuto con noticias, fotografías, videos, entrevistas y transmisiones en vivo desde cada uno de los escenarios donde se desarrollen las actividades oficiales y populares.

De esta manera, Diario Panorama, Canal 7 y Radio Panorama volverán a acompañar a los santiagueños con una cobertura integral de los festejos por los 473 años de la Madre de Ciudades, para que nadie se pierda cada instante de una celebración que une historia, identidad y tradición.