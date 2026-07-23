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SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUL 2026 | 18º
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En vivo: Huracán abre su participación en el Clausura ante Banfield en el Ducó

El Globo recibirá este viernes al conjunto del Sur desde las 21.15, por la primera fecha del Torneo Clausura. El equipo de Parque Patricios buscará comenzar el campeonato con una victoria, mientras que el Taladro atraviesa un delicado momento institucional y financiero.

Hoy 19:00

Huracán y Banfield se enfrentarán este viernes desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la primera fecha del Torneo Clausura. El Globo volverá a la competencia después del parate mundialista y buscará iniciar el segundo semestre con una victoria ante su gente.

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