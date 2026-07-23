VIDEO | Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando en la segunda práctica del GP de Hungría

El argentino, que había sido reemplazado en la primera sesión por Paul Aron, no pudo completar la segunda tanda de entrenamientos al chocar contra un muro.

Hoy 13:03

Franco Colapinto tuvo una complicada segunda práctica en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, luego de sufrir un despiste en la última curva del trazado Hungaroring.

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El piloto argentino apenas pudo completar una decena de vueltas antes del incidente, que ocurrió cuando intentaba cerrar la sesión tras realizar ajustes en su Alpine A526.

Hasta ese momento, Colapinto había girado nueve vueltas con neumáticos de compuesto medio, con los que marcó un tiempo de 1m22s105 durante los primeros veinte minutos de actividad.

Luego ingresó a boxes y el equipo de Enstone trabajó en el sector posterior del auto, una intervención que pudo haber tenido influencia en el comportamiento del coche cuando volvió a salir a pista.

El pilarense ya le había comunicado a su ingeniero, Stuart Barlow, algunas dificultades con el auto. Después del trabajo en el box de Alpine, regresó al circuito con neumáticos blandos con la intención de mejorar su registro.

Sin embargo, al transitar el sector ubicado detrás de boxes, el A526 perdió estabilidad y terminó impactando marcha atrás contra las defensas.

Colapinto pudo bajarse del auto por sus propios medios, aunque posteriormente fue trasladado por el auto médico hacia boxes para ser evaluado junto al equipo.

El incidente le impidió aprovechar por completo la segunda práctica libre con el auto que durante la tanda inicial había utilizado el estonio Paul Aron.

El cronograma del GP de Hungría

Sábado 25 de julio

Práctica Libre 3: 7.30.

7.30. Clasificación: 11.

Domingo 26 de julio