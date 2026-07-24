Importante operativo por abigeato: detuvieron a un hombre y secuestraron un arma de fuego y elementos de faena

La Policía llevó adelante un allanamiento en el paraje Kilómetro 11 tras la denuncia por la faena ilegal de un ternero.

Hoy 13:09

Personal policial llevó a cabo este viernes un allanamiento en un domicilio del paraje Kilómetro 11, en jurisdicción de Añatuya, en el marco de una investigación por un presunto hecho de abigeato.

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Como resultado del operativo, los efectivos detuvieron a un hombre de apellido Leiton, señalado como sospechoso de haber faenado de manera ilegal un ternero.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría sido sorprendido por los propietarios de los animales cuando faenaba un ternero, al que presuntamente había abatido previamente con un disparo de arma de fuego.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró un arma de fuego y diversos elementos que habrían sido utilizados para la faena del animal. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.