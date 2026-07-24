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Coudet prepara un River renovado: Otamendi, Montiel y dos sorpresas para el debut

El entrenador ensaya variantes para recibir a Barracas Central por el Torneo Clausura.

Hoy 14:27

River Plate ultima detalles para recibir a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura, en un encuentro clave para comenzar con el pie derecho y dejar atrás la dura eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina.

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Para el debut, Eduardo Coudet prueba una formación con cuatro modificaciones y las presencias de Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, quienes serían titulares a pocos días de haber disputado la final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

En el arco continuará Santiago Beltrán, consolidado como titular. La defensa estaría integrada por Montiel, Lucas Martínez Quarta, Otamendi y Marcos Acuña.

Las mayores novedades aparecen en la mitad de la cancha. Mauro Arambarri habría ganado terreno en la consideración del entrenador y se perfila para jugar desde el inicio.

También tendría su oportunidad Lautaro Pereyra, quien ingresaría en lugar de Juan Cruz Meza. Aníbal Moreno conservaría su puesto, mientras que el lugar restante se definiría entre Fausto Vera y Tomás Galván.

En ataque, el “Chacho” apostaría por un doble nueve conformado por Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

El delantero colombiano será habilitado en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en reemplazo de Kendry Páez y Matías Viña, quienes fueron quitados provisoriamente.

La probable formación de River ante Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno, Fausto Vera o Tomás Galván; Lautaro Pereyra; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

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