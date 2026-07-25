En vivo: disfrutá del aniversario de la Madre de Ciudades por Radio Panorama y Diario Panorama

Desde las 15 horas, habrá una cobertura especial vía streaming de los festejos por los 473 años de Santiago del Estero. La transmisión acompañará cada momento de la jornada en el Parque Aguirre hasta el gran cierre musical.
La gran celebración por el 473° aniversario de Santiago del Estero podrá disfrutarse este sábado 25 de julio a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, con una cobertura especial desde el Parque Aguirre. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO Desde las 15 horas, comenzará la transmisión en vivo para llevar todos los detalles de la fiesta de la Madre de Ciudades, con música, cultura y tradición junto a autoridades, familias santiagueñas y visitantes. La cobertura acompañará los momentos más destacados de la jornada hasta el gran cierre musical, con entrevistas, imágenes del predio y todo el color de una fecha histórica. La grilla artística tendrá como uno de sus números centrales a La Konga, además de la participación de Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz y Riendas Libres. Todo el festejo podrá seguirse en vivo a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, para vivir desde cualquier lugar una nueva celebración de la Madre de Ciudades.
La gran celebración por el 473° aniversario de Santiago del Estero podrá disfrutarse este sábado 25 de julio a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, con una cobertura especial desde el Parque Aguirre.
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Desde las 15 horas, comenzará la transmisión en vivo para llevar todos los detalles de la fiesta de la Madre de Ciudades, con música, cultura y tradición junto a autoridades, familias santiagueñas y visitantes.
La cobertura acompañará los momentos más destacados de la jornada hasta el gran cierre musical, con entrevistas, imágenes del predio y todo el color de una fecha histórica.
La grilla artística tendrá como uno de sus números centrales a La Konga, además de la participación de Dany Hoyos, Néstor Garnica, Dúo Coplanacu, Dúo Orellana Lucca, Cuti y Roberto Carabajal, Alejandro Véliz y Riendas Libres.
Todo el festejo podrá seguirse en vivo a través del streaming de Radio Panorama y Diario Panorama, para vivir desde cualquier lugar una nueva celebración de la Madre de Ciudades.