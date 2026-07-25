Detuvieron al hijo de un exintendente santiagueño por una grave causa de violencia de género y extorsión

Se trata de Julio Fernando Alegre (h), de 35 años, quien fue apresado por orden de la Justicia de Género. Está acusado de agredir a una adolescente de 17 años, amenazarla con difundir material íntimo y hostigarla tras la ruptura.

Hoy 09:04

Julio Fernando Alegre (h), de 35 años e hijo de un exfuncionario político de Santiago del Estero, fue detenido por disposición de la Justicia en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia de género, amenazas y extorsión contra una adolescente de 17 años, quien había sido su pareja.

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La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar luego de que la víctima, acompañada por su madre, denunciara una serie de episodios que, según la presentación judicial, se habrían prolongado durante la relación y continuaron tras la separación.

De acuerdo con la investigación, el vínculo habría comenzado en 2025 y, con el paso de los meses, derivó en situaciones de violencia física, control sobre la vida cotidiana de la joven y amenazas. La denuncia sostiene que el acusado ejercía un permanente hostigamiento y reaccionaba con agresividad ante discusiones o intentos de la adolescente de poner fin a la relación.

Entre los hechos denunciados figura un episodio en el que la víctima habría sido agredida y expulsada de la vivienda del imputado. También se investigan amenazas relacionadas con la difusión de imágenes y videos de contenido íntimo que ambos habrían grabado durante el noviazgo.

Según consta en la causa, tras la ruptura el acusado habría utilizado ese material como mecanismo de presión para intentar retomar el vínculo. Además, la investigación señala que, al ser bloqueado en redes sociales y aplicaciones de mensajería, habría buscado distintas formas de contactar a la adolescente, incluso mediante transferencias de dinero de escaso monto a través de una billetera virtual con mensajes dirigidos a la víctima.

Los investigadores también analizan otros contactos realizados desde diferentes números telefónicos y perfiles en redes sociales que, presuntamente, tenían como finalidad intimidar a la denunciante y evitar que acudiera a la Justicia.

La detención se concretó durante un procedimiento realizado en un domicilio de la localidad de El Zanjón. En el operativo, el personal policial secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias en el marco de la investigación.

El imputado permanece alojado en una dependencia policial y será indagado por la fiscal interviniente en las próximas horas.

Alegre registra antecedentes judiciales vinculados a hechos de violencia de género. En 2021 recibió una condena de ejecución condicional por una causa de lesiones contra una expareja y quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta. Posteriormente volvió a ser investigado en otro expediente por presuntos hechos de violencia y desobediencia judicial.

La causa continúa en etapa investigativa y la Fiscalía procura reunir nuevos elementos de prueba para determinar el alcance de las imputaciones y definir los próximos pasos del proceso judicial.