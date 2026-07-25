Revés judicial para Mauro Icardi en Milán: Ana Rosenfeld mostró el documento que lo complica

La abogada de Wanda Nara mostró el fallo que limita la intervención de los tribunales italianos.

Hoy 10:20

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, salió al cruce y exhibió una resolución clave de la Justicia italiana que complica la jugada legal de Mauro Icardi que buscaría retener a sus hijas en Italia.

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A través de sus redes sociales, Rosenfeld recordó una medida dictada por la jueza Anna Cattaneo del tribunal ordinario de Milán, fechada el 23 de julio de 2025.

En ese fallo, la magistrada estableció que Italia no tiene jurisdicción sobre la custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores. De esta manera, la letrada buscó frenar los intentos de Icardi y aclarar ante la opinión pública cuál es el verdadero alcance de la justicia italiana en el caso.

“A la opinión pública y a los medios en general: hago saber que con fecha 23 de julio 2025 la jueza Anna Cattaneo ( tribunal ordinario Milán) resolvió expresamente que Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores”, escribió en la red social X.

Según detalló Rosenfeld, la decisión judicial de 2025 dejó en claro que los tribunales de Milán solo pueden intervenir en el trámite de divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, pero no en cuestiones vinculadas al futuro familiar de las niñas.

La abogada remarcó que este antecedente impide que las autoridades italianas tomen decisiones sobre la custodia o el régimen de visitas, desestimando así los reclamos recientes del futbolista.

La estrategia de la defensa de Wanda Nara

Con la publicación del fallo, Rosenfeld buscó llevar tranquilidad sobre la situación legal de las menores y dejar sin efecto las especulaciones en torno a la posibilidad de que Italia resuelva el conflicto familiar.