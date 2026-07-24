¡Felices 473 años Santiago del Estero! La Madre de Ciudades celebró su aniversario con una multitud en Plaza Libertad

Miles de vecinos se congregaron en Plaza Libertad para recibir un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades con un espectáculo artístico que recorrió los momentos más emblemáticos de su historia y puso en valor la identidad santiagueña.

Hoy 01:20

La Madre de Ciudades volvió a vivir una noche inolvidable. Con una Plaza Libertad colmada de vecinos, familias y turistas, Santiago del Estero recibió este viernes sus 473 años de historia con la tradicional vigilia, una celebración que se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los santiagueños.

El festejo fue presidido por el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Elías Suárez, quien estuvo acompañado por el senador nacional Gerardo Zamora, el vicegobernador Carlos Silva Neder, también estuvieron presentes Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el senador nacional José Emilio Neder, la intendente de la Capital, Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, además de legisladores, funcionarios provinciales y municipales e invitados especiales.

Desde las primeras horas de la noche, miles de personas comenzaron a acercarse al principal paseo de la ciudad para participar de una propuesta artística especialmente preparada para homenajear a la capital santiagueña en la antesala de un nuevo aniversario de su fundación.

El espectáculo, organizado por la Municipalidad de la Capital, reunió a artistas locales, músicos, bailarines y actores, quienes protagonizaron una puesta en escena que recorrió los principales momentos de la historia de Santiago del Estero, desde sus orígenes hasta la actualidad, resaltando las tradiciones, la cultura y la identidad que distinguen a la provincia.