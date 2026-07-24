Cathy Fulop expresa su inquietud por la relación de su hija con Dybala

Cathy Fulop comparte sus sentimientos sobre la relación de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, destacando el impacto de esta relación en su vida familiar.

Hoy 23:43

Cathy Fulop, reconocida actriz argentina, ha revelado su preocupación al enterarse de que su hija Oriana Sabatini mantenía una relación con el futbolista Paulo Dybala. Según Fulop, esta situación implicaba una mudanza al exterior y una vida alejada de su familia.

La actriz confesó: “Cuando supe que Oriana estaba en pareja con un futbolista, me preocupé”. Este sentimiento surgió debido a la distancia que la relación conlleva: “Sabía que se iba a ir y se fue”, explicó la actriz.

Fulop también subrayó que es dificultoso para las jóvenes como Oriana acompañar a sus parejas en el ámbito profesional: “Es duro para las chicas que se van para acompañar y vivir un poco el sueño del otro”.

A pesar de su inquietud, Cathy destacó la importancia de seguir el propio sueño al formar una familia con amor. “Es duro porque está alejada de su familia y su país”, agregó, refiriéndose a las dificultades que enfrentan ambos en su relación.

En relación a Dybala, Fulop tuvo palabras de elogio para el futbolista, describiéndolo como “un caballero que ha demostrado que la ama”. Ambos poseen un carácter fuerte, lo que a su entender, fortalece su relación: “Ori tiene un carácter fuerte y él ama su loquera”, comentó la actriz.

Además, Cathy Fulop resaltó la conexión que Dybala tiene con la familia. “Él se pone a hablar con la bebé por teléfono y la bebé se ríe muchísimo con su papá”, concluyó la actriz, mostrando su aprecio por la relación de su hija.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron su historia de amor en 2018, tras conocerse a través de las redes sociales. Desde entonces, han compartido diversas etapas en las carreras de ambos, culminando en su reciente matrimonio en julio de 2024 en la provincia de Buenos Aires.