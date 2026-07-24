Irán amenaza al Reino Unido y lanza una dura advertencia contra la familia real británica

La Guardia Revolucionaria señaló a RAF Fairford como un “objetivo legítimo” ante la utilización de instalaciones británicas por parte de Estados Unidos. Londres aseguró que está preparado para responder ante cualquier ataque.

Hoy 23:22

La tensión entre Irán y el Reino Unido escaló en las últimas horas luego de que Teherán advirtiera que podría atacar instalaciones militares británicas utilizadas por Estados Unidos para realizar operaciones contra territorio iraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La advertencia fue realizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que señaló específicamente a la base RAF Fairford, ubicada en Gloucestershire, en el sudoeste de Inglaterra, y sostuvo que cualquier instalación utilizada para lanzar ataques contra Irán puede convertirse en un “objetivo militar legítimo”.

El pronunciamiento iraní se produjo después de que bombarderos estadounidenses utilizaran instalaciones británicas en el marco de las operaciones militares desarrolladas contra Irán.

El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo la autorización para que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido, entre ellas Fairford, continuando con la posición adoptada anteriormente por el gobierno de Keir Starmer.

Si bien Londres sostiene que no participa directamente de las operaciones ofensivas contra Irán, permite que Estados Unidos utilice instalaciones británicas para determinadas misiones.

La advertencia de Irán a la monarquía británica

En medio de la escalada, la Guardia Revolucionaria también lanzó una dura advertencia contra la monarquía británica y cuestionó el papel histórico del Reino Unido en Medio Oriente.

Desde Teherán responsabilizaron a Gran Bretaña por diferentes acontecimientos históricos ocurridos en la región y advirtieron sobre las consecuencias de continuar facilitando infraestructura para las operaciones militares estadounidenses.

La amenaza concreta se concentró particularmente sobre RAF Fairford, una instalación de la Real Fuerza Aérea británica que es utilizada también por personal y aeronaves de la Fuerza Aérea estadounidense.

Reino Unido respondió a las amenazas

El gobierno británico respondió que sus Fuerzas Armadas se encuentran preparadas permanentemente para defender al país frente a cualquier eventual ataque.

Desde Londres aseguraron que el Reino Unido cuenta con un sistema de defensa aérea y antimisiles integrado por capacidades de la Royal Navy, el Ejército británico y la Royal Air Force, además de mantener una estrecha coordinación con sus aliados de la OTAN.

Las autoridades británicas insistieron además en que su posición continúa siendo evitar una participación directa en una escalada más amplia del conflicto, al mismo tiempo que mantienen su compromiso con la defensa del territorio, sus intereses y sus aliados.

Crece la tensión en el mar Rojo

La escalada en Medio Oriente también volvió a trasladarse a las principales rutas marítimas internacionales.

Milicias hutíes de Yemen atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, aumentando las preocupaciones sobre la seguridad del transporte de crudo y el tránsito por el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

Los ataques tuvieron una rápida repercusión sobre los mercados internacionales. El petróleo Brent superó los USD 100 por barril, en medio del temor por posibles nuevas interrupciones en el suministro energético.

El escenario suma así un nuevo foco de tensión a un conflicto que continúa expandiendo sus consecuencias más allá de Medio Oriente, con amenazas sobre instalaciones militares europeas y una creciente preocupación por la seguridad de las principales rutas energéticas internacionales.