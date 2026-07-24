El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y ya supera los USD 13.000 millones en 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 345 millones este viernes y alcanzó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador. Las reservas internacionales volvieron a superar los USD 49.000 millones.

Hoy 21:31

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó este viernes una fuerte compra de dólares al adquirir USD 345 millones y llevó el total acumulado durante 2026 por encima de los USD 13.000 millones.

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Con esta operación, la autoridad monetaria alcanzó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas y acumula adquisiciones por USD 13.101 millones desde comienzos de año, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario y cambiario.

El monto acumulado se encuentra dentro del objetivo establecido por el equipo económico para 2026, que había proyectado compras de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante todo el año.

La disponibilidad de divisas durante los primeros siete meses de 2026 estuvo favorecida por las liquidaciones provenientes de los sectores agropecuario, energético y minero, además de las colocaciones de deuda en los mercados internacionales realizadas por empresas y gobiernos provinciales.

Estos ingresos permitieron al Banco Central captar una parte importante de los dólares disponibles y avanzar con su estrategia de acumulación de reservas.

Las compras del Banco Central durante los últimos meses

El ritmo de intervención no fue uniforme a lo largo del año. Durante junio, el Banco Central redujo sus compras con el objetivo de disminuir la presión sobre la divisa.

En ese período aumentó la demanda de dólares y el tipo de cambio mayorista registró un avance superior al 5%, ubicándose por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

Durante junio, las compras oficiales alcanzaron los USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones adquiridos durante mayo y solamente por encima del registro correspondiente a enero, que continúa siendo el mes con menor nivel de compras del año.

La dinámica volvió a fortalecerse durante julio. Hasta este viernes, el Banco Central acumula compras por USD 1.936 millones durante el mes, superando de esta manera todo lo adquirido en junio.

Solamente durante esta semana, la autoridad monetaria incorporó USD 492 millones, a través de compras directas en el mercado y operaciones en bloque.

Con los resultados acumulados desde enero, la entidad presidida por Santiago Bausili ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026, luego de un primer trimestre marcado por mayores dificultades vinculadas con las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

Las reservas volvieron a superar los USD 49.000 millones

La fuerte compra realizada este viernes también tuvo impacto sobre las reservas internacionales, que finalizaron la jornada en USD 49.183 millones.

El stock registró un incremento diario de USD 499 millones, impulsado tanto por las compras realizadas por el Banco Central como por una mejora en las cotizaciones de los activos que integran las reservas de la autoridad monetaria.

De esta manera, las reservas volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones y recuperaron niveles similares a los registrados a comienzos de julio, antes de afrontar un importante vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

Para sostener el proceso de acumulación de divisas, el Banco Central incrementó además la emisión de pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de ese excedente mediante deuda denominada en moneda local.

Con la compra de USD 345 millones de este viernes, el BCRA cerró así una semana de fuerte intervención y llevó a USD 13.101 millones el total de dólares adquiridos durante 2026, al tiempo que las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones.