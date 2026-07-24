"Queremos transmitir un mensaje de unidad", afirmó Rodolfo Legname en la víspera del 473° aniversario de Santiago

El director de la puesta artística de la Velada Popular explicó el significado del espectáculo que acompañará los festejos por un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades y destacó el valor del encuentro, la cultura y la identidad santiagueña.

Hoy 22:37

En la previa del 473° aniversario de Santiago del Estero, el director de la puesta artística de la Velada Popular, Rodolfo Legname, compartió los detalles del espectáculo que acompañará la tradicional celebración y aseguró que la propuesta busca dejar un fuerte mensaje de unidad para toda la comunidad.

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El referente cultural explicó que la celebración fue pensada como una "velada popular", un espacio de encuentro abierto a todos los santiagueños.

"Lo llamamos velada popular porque no es una gala donde unos señores de frac brindan por algo, sino un encuentro en el que todos esperamos juntos un nuevo cumpleaños de la ciudad", expresó.

Respecto al lema de esta edición, "Lo que anida, lo que late, lo que tiembla", Legname explicó que cada una de esas expresiones representa un aspecto esencial de la identidad de la provincia.

"'Lo que anida' es la casa común que es la ciudad; 'lo que late' es este vivir juntos; y 'lo que tiembla' es el futuro que construimos entre todos", señaló, al destacar que la propuesta invita a fortalecer los lazos entre los santiagueños.

El director remarcó que la puesta recorrerá la historia de Santiago del Estero y tendrá como eje central el valor del encuentro.

"Nos han construido la historia de la grieta. La grieta no es real, está fabricada. Nosotros queremos transmitir un mensaje de unidad", afirmó.

Asimismo, valoró el respaldo que reciben las actividades culturales por parte del Gobierno provincial y municipal, al considerar que ese acompañamiento permite sostener proyectos artísticos en un contexto complejo para el sector.

Legname también destacó el crecimiento que experimentó Santiago del Estero como destino turístico y cultural, al señalar que hoy la ciudad es elegida para importantes eventos y recibe cada vez más visitantes.

Por último, resaltó el talento de los artistas locales que forman parte de la Velada Popular y aseguró que la producción demuestra el alto nivel alcanzado por los trabajadores culturales de la provincia.