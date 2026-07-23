Huracán arrancó el Clausura con un triunfo ante Banfield

En Parque Patricios, el Globo se impuso por 1 a 0 ante el Taladro por la primera fecha del certamen.

24/07/2026

Los hinchas de Huracán se fueron contentos a sus casas. Diego Martínez, también. El Globo derrotó 1-0 a Banfield en el Tomás Adolfo Ducó y comenzó el Torneo Clausura con una victoria que le permite ilusionarse con una mejor segunda mitad de año.

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Al equipo se le hizo desear el gol, es cierto. Pero para eso está Jordy Caicedo, que volvió a ponerse la capa de superhéroe. Como si el receso no hubiese existido, el delantero ecuatoriano apareció nuevamente en el momento justo para darle el triunfo a Huracán, que dominó gran parte del partido y mereció resolverlo antes.

El conjunto de Diego Martínez mostró más ímpetu que en varios partidos del torneo pasado y se acercó a la versión que pretende su entrenador. Con transiciones rápidas, ataques por las bandas y Gil manejando el mediocampo, el Globo fue superior durante buena parte del encuentro.

La principal vía de ataque estuvo por la izquierda, donde Ibáñez y Cortés complicaron constantemente a López. Sin embargo, Huracán se encontró una y otra vez con Facundo Sanguinetti, quien tuvo una actuación sobresaliente y evitó en varias oportunidades la caída de su arco con atajadas de todos los colores.

Banfield cambió su imagen en el segundo tiempo y pasó de resistir a animarse. El partido se volvió de ida y vuelta y el Taladro incluso llegó a ponerse en ventaja a través de Perrota. Sin embargo, el VAR detectó un fino fuera de juego de Sepúlveda, quien interfirió en la jugada previa al gol, y el tanto fue anulado.

La acción funcionó como un llamado de atención para Huracán, que recuperó su mejor versión y volvió a arrinconar al conjunto visitante con las constantes subidas de sus laterales. El gol parecía cuestión de tiempo.

Y finalmente llegó a los 25 minutos del complemento. En un tiro de esquina, Jordy Caicedo se desprendió de su marca, controló dentro del área y definió entre las piernas de Sanguinetti para marcar el 1-0 definitivo.

Así, Martínez se fue feliz del Ducó, no sólo porque su equipo mostró una buena versión, sino también porque Huracán comenzó el campeonato con tres puntos importantes y se acerca a los puestos de clasificación a las copas internacionales en la tabla anual.

Para Banfield, en cambio, la preocupación continúa siendo la misma que durante el primer semestre: la lucha en la parte baja de la tabla de promedios. El Taladro deberá mejorar rápidamente si quiere alejarse de una zona que vuelve a encender las alarmas.