El tradicional desfile cívico-militar llenará de color el Parque Aguirre en un nuevo aniversario de Santiago

La actividad se realizará este sábado 25 de julio por la mañana y reunirá a instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y agrupaciones tradicionalistas.

Hoy 21:19

En el marco de los festejos por el 473° aniversario de la fundación de Santiago del Estero, este sábado 25 de julio se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar, uno de los eventos centrales de las celebraciones por un nuevo cumpleaños de la Madre de Ciudades.

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La actividad comenzará durante la mañana y tendrá como escenario la avenida Pozo de Vargas, donde se darán cita cientos de participantes para rendir homenaje a la historia y la identidad santiagueña.

Del desfile participarán instituciones educativas de distintos niveles, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y agrupaciones tradicionalistas, que recorrerán el tradicional circuito ante la presencia de autoridades provinciales, municipales y vecinos que cada año acompañan esta celebración.

El desfile forma parte de las actividades oficiales organizadas por el aniversario de la ciudad, una fecha que convoca a la comunidad a recordar los orígenes de Santiago del Estero y a poner en valor su patrimonio histórico, cultural y sus tradiciones.

Como ocurre en cada edición, se espera una importante concurrencia de público, que podrá disfrutar de una jornada cargada de simbolismo, con el paso de las delegaciones representativas de distintos sectores de la sociedad santiagueña.