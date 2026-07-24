Silva Neder destacó el sentimiento santiagueño en la vigilia por los 473 años de la ciudad

El vicegobernador de la provincia destacó la alegría con la que se vive un nuevo aniversario de la Madre de Ciudades y puso en valor las celebraciones que durante julio reúnen a santiagueños de distintos puntos del país y del mundo.

Hoy 22:40

En una noche cargada de emoción y sentimiento de pertenencia, el vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, dialogó con Radio Panorama durante la vigilia por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades y destacó la importancia que tienen los festejos para todos los santiagueños.

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A pocas horas de la llegada del 25 de julio, Silva Neder expresó la expectativa por compartir un nuevo cumpleaños de la ciudad junto a vecinos y visitantes que llegaron especialmente para ser parte de las celebraciones.

“Estamos contentos en esta vigilia, muy expectantes a que sean las 12 para compartir con todo el pueblo la alegría y el hecho de celebrar un año más en paz y confraternidad con toda la comunidad de Santiago del Estero y hermanos de otras provincias”, expresó el vicegobernador.

En ese sentido, hizo especial referencia a aquellos santiagueños que actualmente residen en otros puntos del país y que eligen regresar a su tierra para esta fecha tan especial. “También hay santiagueños que viven en otras provincias y vuelven a Santiago a festejar el cumpleaños de la ciudad”, señaló.

Silva Neder remarcó además el sentimiento que despierta julio en toda la provincia y aseguró: “El ser santiagueño está siempre a flor de piel, más en julio, que es un mes muy festivo”.

El vicegobernador recordó en ese marco la multitudinaria Marcha de los Bombos, realizada días atrás, y destacó la sucesión de propuestas culturales y celebraciones que caracterizan al mes aniversario.

También puso en valor la tradicional Feria Artesanal, a la que consideró uno de los acontecimientos destacados de Santiago del Estero por su capacidad de convocar a personas provenientes de diferentes lugares.

“La feria también marca un hito muy importante para Santiago del Estero. Concentra a muchos santiagueños de distintas partes del país y del mundo, y también a quienes viven en Capital y en el interior de la provincia”, sostuvo.

Finalmente, Silva Neder resaltó que estas celebraciones permiten reencontrarse con las costumbres, los sabores y las expresiones culturales que identifican a la provincia.

“Vienen, se llegan, comparten, compran a los artesanos, comen las comidas tradicionales y, en definitiva, esta es la más clara expresión de ser santiagueño”, concluyó el vicegobernador en diálogo con Radio Panorama, durante una vigilia marcada por la expectativa ante la llegada del 473° aniversario de Santiago del Estero.