Platense y Unión de Santa Fe quedaron a mano en Vicente López

El Calamar y el Tatengue empataron 2 a 2 en un entretenido encuentro por la primera fecha del campeonato.

24/07/2026

Platense vivió una verdadera montaña rusa en Vicente López. El equipo local dominó buena parte del partido, se puso en ventaja, tuvo el segundo gol para liquidarlo y terminó sufriendo una remontada que parecía dejarlo con las manos vacías. Sin embargo, cuando la noche se complicaba, apareció Merlini para rescatar al Calamar y poner el 2-2 ante Unión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La historia había comenzado de la mejor manera para el local. Después de un arranque en el que Cozzani volvió a ser determinante con dos atajadas claves, Platense encontró la ventaja a través de una de sus principales virtudes: la pelota parada.

Mainero ejecutó un tiro libre preciso al área, Nacho Vázquez apareció por el segundo palo y Tomás Fagioli, en su intento por despejar, terminó desviando la pelota contra su propio arco. El rebote dejó sin chances a Mansilla y significó el 1-0 para el Calamar.

Con el resultado a favor, Platense manejó el desarrollo. Cerró espacios, controló los tiempos y obligó a Unión a jugar incómodo. El conjunto local, sin embargo, no logró dar el golpe definitivo.

El Calamar tuvo el segundo en una jugada que pudo cambiar la historia. Mainero ganó por afuera, metió un centro atrás perfecto y Heredia quedó a centímetros de conectar una pelota que pedía gol. El 2-0 no llegó y Unión encontró una puerta abierta.

En el complemento, el Tatengue reaccionó y cambió el partido en pocos minutos. A los 24, Ludueña inició una buena jugada colectiva, Menossi abrió para Palacios y el mediocampista metió un centro preciso al área. El propio Ludueña apareció para poner el 1-1.

El golpe fue fuerte para Platense. Apenas cuatro minutos más tarde, Mendía cometió un penal al empujar a Cerrudo dentro del área. El árbitro fue llamado por el VAR, revisó la acción y sancionó la infracción. Tarragona se hizo cargo de la ejecución y puso el 2-1 para Unión.

Pero el Calamar tuvo una última reacción. Con más empuje que fútbol, fue en busca del empate y encontró el premio en el cierre. Merlini apareció en el momento justo para marcar el 2-2 y devolverle la sonrisa a un equipo que había pasado de dominar el partido a quedar contra las cuerdas.

El empate dejó sensaciones encontradas para Platense. El equipo tuvo la ventaja, contó con situaciones para ampliar la diferencia y terminó sufriendo más de la cuenta. Pero también mostró una virtud importante: no bajar los brazos cuando el partido parecía perdido. En un semestre con la Copa Libertadores como uno de sus grandes objetivos, el Calamar demostró que está dispuesto a pelear.